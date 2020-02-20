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Сборная России осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА

20 февраля 2020, 12:22
Сборная России. Фото ТАСС
Сборная России. Фото ТАСС
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ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.

Сборная России осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков. В марте команда Станислава Черчесова проведет два контрольных матча: 28 марта — против Швеции, а 31-го числа — с Молдавией.

Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.

Рейтинг ФИФА

Положение на 20 февраля

1(1*). Бельгия (1765 очков);

2 (2). Франция (1733);

3 (3). Бразилия (1712);

4 (4). Англия (1661);

5 (5). Уругвай (1645);

6 (6). Хорватия (1642);

7 (7). Португалия (1639);

8 (8). Испания (1636);

9 (9). Аргентина (1623);

10 (10). Колумбия (1622)...

16 (16). Дания (1598)...

38 (38). Россия (1470)...

58 (58). Финляндия (1386).

* - положение в предыдущем рейтинге

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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