Сборная России осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА
ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.
Сборная России осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков. В марте команда Станислава Черчесова проведет два контрольных матча: 28 марта — против Швеции, а 31-го числа — с Молдавией.
Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.
Рейтинг ФИФА
Положение на 20 февраля
1(1*). Бельгия (1765 очков);
2 (2). Франция (1733);
3 (3). Бразилия (1712);
4 (4). Англия (1661);
5 (5). Уругвай (1645);
6 (6). Хорватия (1642);
7 (7). Португалия (1639);
8 (8). Испания (1636);
9 (9). Аргентина (1623);
10 (10). Колумбия (1622)...
16 (16). Дания (1598)...
38 (38). Россия (1470)...
58 (58). Финляндия (1386).
* - положение в предыдущем рейтинге