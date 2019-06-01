Сборная России опубликовала поздравление ко Дню защиты детей

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала поздравление ко Дню защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня. На видео показана встреча форварда Артема Дзюбы с юным болельщиком и его родителями.

- Давайте все вместе будем еще более внимательными к нашим маленьким комочкам счастья, которые дарят нам столько радости и позитива, - говорится в сообщении.

Сегодня - День защиты детей. Давайте все вместе будем еще более внимательными к нашим маленьким комочкам счастья, которые дарят нам столько радости и позитива 👩‍🦲❤️ pic.twitter.com/AK0LB6OjPv — Сборная России (@TeamRussia) 1 июня 2019 г.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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