Сборная России опубликовала план ноябрьских сборов

Опубликован график подготовки сборной России к товарищескому матчу против Молдавии (12 ноября) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

8 ноября (воскресенье)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

9 ноября (понедельник)

Тренировка. УТЦ «Новогорск» (время уточняется).

10 ноября (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

11 ноября (среда)

12:00. Предыгровая тренировка. УТЦ «Новогорск».

13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».

Вылет в Кишинев.

12 ноября (четверг)

19:00 (20:00, мск). Контрольный матч. Молдавия — Россия. Кишинев.

13 ноября (пятница)

12:00. Восстановительная тренировка. Кишинев.

Вылет в Стамбул.

14 ноября (суббота)

12:00. Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стамбул.

13:20. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стамбул.

15 ноября (воскресенье)

20:00. Матч Лиги наций. Турция — Россия. Стамбул.

16 ноября (понедельник)

12:00. Восстановительная тренировка. Стамбул.

Вылет в Белград.

17 ноября (вторник)

12:00 (14:00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Стадион «Райко Митич». Белград.

13:20 (15:20, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Райко Митич». Белград.

18 ноября (среда)

20:45 (22:45, мск). Матч Лиги наций. Сербия — Россия. Белград.