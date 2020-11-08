Сборная России опубликовала план ноябрьских сборов
Опубликован график подготовки сборной России к товарищескому матчу против Молдавии (12 ноября) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
8 ноября (воскресенье)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
9 ноября (понедельник)
Тренировка. УТЦ «Новогорск» (время уточняется).
10 ноября (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
11 ноября (среда)
12:00. Предыгровая тренировка. УТЦ «Новогорск».
13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».
Вылет в Кишинев.
12 ноября (четверг)
19:00 (20:00, мск). Контрольный матч. Молдавия — Россия. Кишинев.
13 ноября (пятница)
12:00. Восстановительная тренировка. Кишинев.
Вылет в Стамбул.
14 ноября (суббота)
12:00. Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стамбул.
13:20. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стамбул.
15 ноября (воскресенье)
20:00. Матч Лиги наций. Турция — Россия. Стамбул.
16 ноября (понедельник)
12:00. Восстановительная тренировка. Стамбул.
Вылет в Белград.
17 ноября (вторник)
12:00 (14:00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Стадион «Райко Митич». Белград.
13:20 (15:20, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Райко Митич». Белград.
18 ноября (среда)
20:45 (22:45, мск). Матч Лиги наций. Сербия — Россия. Белград.