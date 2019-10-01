Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

Стал известен график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборными Шотландии и Кипра. Он опубликован на сайте РФС.

6 октября (воскресенье)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

7 октября (понедельник)

12.00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

8 октября (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

9 октября (среда)

12.00. Предыгровая тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ с 12:00 до 12:15).

13.15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. УТЦ «Новогорск».

10 октября (четверг)

21.45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия — Шотландия — Россия. Москва. Стадион «Лужники».

11 октября (пятница)

Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск» (Закрытая для СМИ).

Вылет в Никосию.

12 октября (суббота)

12.00 (13.00, мск). Тренировка. Стадион «GSP». Никосия (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).

13.15 (14.15, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «GSP». Никосия.

13 октября (воскресенье)

18.00 (19.00, мск). Отборочный матч ЧЕ-2020. Кипр — Россия. Никосия. Стадион «GSP».