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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией

10 октября 2019, 20:19

Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии. Встреча состоится в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Гильерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Головин, Баринов, Оздоев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Беляев, Караваев, Петров, Чистяков, Ахметов, Бакаев, Игнатьев, Кузяев, Черышев, Комличенко.

После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.

«СЭ» проведет трансляцию матча Россия — Шотландия. Начало онлайна — 21.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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