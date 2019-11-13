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Инсайды Скандалы

«Сборная России не отказывалась играть с Бельгией в новой форме». Инсайд от Рабинера

15:08
Прзентация формы сборной России. Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Прзентация формы сборной России. Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вот данные нашего обозревателя о конфликте вокруг новой формы сборной России от «Адидаса»:
Владислав Игнатьев и&nbsp;Зелимхан Бакаев в&nbsp;новой форме сборной России. Сыграют&nbsp;ли они в&nbsp;этих футболках?Сборная России не будет играть в новой форме. Подробности скандала

1. Сама сборная имеет ко всему происходящему не более чем косвенное отношение. Это сугубо вопрос взаимоотношений РФС и «Адидас». Сейчас не 1993 год, когда подписание РФС эксклюзивного контракта с Reebok при наличии индивидуальных контрактов у игроков с другими фирмами стало триггером «письма 14-ти». Сейчас менталитет у футболистов совсем другой.

2. Никакого бунта по поводу перевернутого флага и вообще качества формы в сборной нет, равно как и отказа команды и тренерского штаба играть в новой форме. Решение о том, что с Бельгией и Сан-Марино команда выйдет в старой, принималось в РФС (видимо, по мотивам возникшего скандала) и просто доводилось до команды. Не будь такого решения — сыграла бы в новой. Соотношение игроков, подписанных Nike и Adidas, в сборной на сегодня примерно два к одному в пользу первой из названных компаний.

7&nbsp;ноября. Москва. Презентация футболок сборной России. Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Маринуту Гильерме, Зелимхан Бакаев и&nbsp;Алексей Миранчук.
Валерий Карпин, Андрей Аршавин, Артем Дзюба.Форма сборной России. Как она менялась

3. Я сегодня связывался с одним из футболистов сборной (не новичком, а человеком, который по идее не может не быть в курсе всех процессов в команде), не участвовавшим в презентации новой формы 7 ноября. Задал несколько вопросов о подоплеке всех этих событий и отношении к ним команды. Ответ получил такой: «Я не в курсе. Я даже ее не видел».

4. Это лишний раз подтверждает, что тема актуальна для прессы и болельщиков, но не для команды. Она занимается своим делом, спокойно готовится к Бельгии и совершенно не взбудоражена всеми этими обсуждениями. Один из представителей сборной на мой вопрос по поводу обсуждений в команде ситуации с формой ответил кратко, но емко: «Тренируемся».

6. Удивительно, что РФС не счел нужным объяснить как общественности, так и команде (не знаю насчет штаба), ни почему решили провести презентацию новой формы до окончания отборочного цикла, ни почему все потом переиграли. Никаких собраний команды по этому поводу не проводилось.

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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