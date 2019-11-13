«Сборная России не отказывалась играть с Бельгией в новой форме». Инсайд от Рабинера

Вот данные нашего обозревателя о конфликте вокруг новой формы сборной России от «Адидаса»:

1. Сама сборная имеет ко всему происходящему не более чем косвенное отношение. Это сугубо вопрос взаимоотношений РФС и «Адидас». Сейчас не 1993 год, когда подписание РФС эксклюзивного контракта с Reebok при наличии индивидуальных контрактов у игроков с другими фирмами стало триггером «письма 14-ти». Сейчас менталитет у футболистов совсем другой.

2. Никакого бунта по поводу перевернутого флага и вообще качества формы в сборной нет, равно как и отказа команды и тренерского штаба играть в новой форме. Решение о том, что с Бельгией и Сан-Марино команда выйдет в старой, принималось в РФС (видимо, по мотивам возникшего скандала) и просто доводилось до команды. Не будь такого решения — сыграла бы в новой. Соотношение игроков, подписанных Nike и Adidas, в сборной на сегодня примерно два к одному в пользу первой из названных компаний.

3. Я сегодня связывался с одним из футболистов сборной (не новичком, а человеком, который по идее не может не быть в курсе всех процессов в команде), не участвовавшим в презентации новой формы 7 ноября. Задал несколько вопросов о подоплеке всех этих событий и отношении к ним команды. Ответ получил такой: «Я не в курсе. Я даже ее не видел».

4. Это лишний раз подтверждает, что тема актуальна для прессы и болельщиков, но не для команды. Она занимается своим делом, спокойно готовится к Бельгии и совершенно не взбудоражена всеми этими обсуждениями. Один из представителей сборной на мой вопрос по поводу обсуждений в команде ситуации с формой ответил кратко, но емко: «Тренируемся».

6. Удивительно, что РФС не счел нужным объяснить как общественности, так и команде (не знаю насчет штаба), ни почему решили провести презентацию новой формы до окончания отборочного цикла, ни почему все потом переиграли. Никаких собраний команды по этому поводу не проводилось.