«С тех пор я с Черчесовым не разговаривал». Комбаров — о непопадании на ЧМ-2018
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как он отреагировал на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не взял его на ЧМ-2018.
— Почему не вызвали на чемпионат мира? Это нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить, — цитирует Комбарова RT. — Сам я с тех самых пор ни разу с ним не разговаривал.
— Исходя из той версии, что доводилось слышать, у вас были не очень хорошие показатели тестов.
— Я такой версии не слышал. Мне действительно было бы интересно узнать, в чем заключалась истинная причина, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, я не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно. Когда я учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить: выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан.
— Смириться с тем решением Черчесова было больно?
— Переживал, да.
На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти сборной Хорватии после ничьей 2:2 по итогам основного и дополнительного времени.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/778657-kombarov-cherchesov-karpin-tedesko