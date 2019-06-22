21:43 22 июня | Футбол — Сборная России

Руслан Нигматуллин рассказал, где играет сын Ильи Ковальчука. Вас это удивит

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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал необычный факт из жизни хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука. По словам экс-голкипера, сын игрока занимается футболом и проводил тренировки в составе известного бразильского клуба.

"Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в "Коринтианс" в Бразилии", - написал Нигматуллин в Твиттере.

Дополнительная информация

https://twitter.com/RusNigmatullin/status/1142500312722419718

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