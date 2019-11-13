Руслан Нигматуллин: «Гильерме заслужил место первого номера сборной»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поддержал нынешнего первого номера национальной команды Гильерме. В последнее время появились слухи о том, что Игорь Акинфеев может возобновить международную карьеру.

— Призываю не спекулировать на эту тему, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Гильерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты. Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гильерме, ничего хорошего нет и не будет.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира