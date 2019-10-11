Россию на Кипре встретила летняя жара
11 октября 2019, 22:11
Сборная России благополучно добралась до Кипра, где 13 октября пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Самолет с нашей командой приземлился в Ларнаке вечером в пятницу, и команда сразу отправилась в отель в столицу острова Никосию. Утром состоится тренировка на стадионе «ГКС».
Погода на Кипре — летняя. Днем температура достигает 30 градусов. Вечером — около 25.
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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