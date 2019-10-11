Россию на Кипре встретила летняя жара

Сборная России благополучно добралась до Кипра, где 13 октября пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Самолет с нашей командой приземлился в Ларнаке вечером в пятницу, и команда сразу отправилась в отель в столицу острова Никосию. Утром состоится тренировка на стадионе «ГКС».

Погода на Кипре — летняя. Днем температура достигает 30 градусов. Вечером — около 25.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира