Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россию на Кипре встретила летняя жара

11 октября 2019, 22:11
Теги:

Сборная России благополучно добралась до Кипра, где 13 октября пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Самолет с нашей командой приземлился в Ларнаке вечером в пятницу, и команда сразу отправилась в отель в столицу острова Никосию. Утром состоится тренировка на стадионе «ГКС».

Погода на Кипре — летняя. Днем температура достигает 30 градусов. Вечером — около 25.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 4210
Все опросы
Как закончится матч Кипр — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир