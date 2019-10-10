Россия сыграет с Шотландией в красной форме
10 октября 2019, 12:51
Сборная России сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии в красной форме, сообщает официальный Twitter команды. Вратарь команды выйдет на поле в желтом.
В матче @UEFAEURO с Шотландией сыграем в красной форме! Вратарь — в жёлтой.#россияшотландия #нашипарни pic.twitter.com/8qwcUN9Ua1— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
Матч Россия — Шотландия состоится сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.
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