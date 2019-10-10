Россия сыграет с Шотландией в красной форме

Сборная России сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии в красной форме, сообщает официальный Twitter команды. Вратарь команды выйдет на поле в желтом.

Матч Россия — Шотландия состоится сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира