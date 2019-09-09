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Россия сыграет с Казахстаном в красной форме

9 сентября 2019, 12:14
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Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграет в красной форме. Вратарь будет в зеленой.

Матч Россия — Казахстан пройдет сегодня в Калининграде. Начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляция встречи.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия — Казахстан

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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