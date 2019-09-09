Россия сыграет с Казахстаном в красной форме

Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграет в красной форме. Вратарь будет в зеленой.

Матч Россия — Казахстан пройдет сегодня в Калининграде. Начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляция встречи.