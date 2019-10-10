Россия — Шотландия: все голы матча
Сборная России переигрывает команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
Счет был открыт на 57-й минуте встречи, когда Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.
?? Первый гол Артема Дзюбы в матче #РоссияШотландия.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
? Смотрите на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/479DFcq0dp
На 60-й минуте Александр Головин оставил мяч Магомеду Оздоеву, который сильным ударом забил второй гол в ворота шотландцев.
? Мощный удар Магомеда Оздоева!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
? #РоссияШотландия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/7upR2Ueg8s
На 70-й минуте встречи после подачи углового Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.
? Артем Дзюба оформляет дубль в этой встрече!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
? #РоссияШотландия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/BwYTErKN8A
На 84-й минуте встречи Головин сыграл в стеночку с Дзюбой на линии штрафной и отправил четвертый мяч в ворота шотландцев.
? Александр Головин установил окончательный счет встречи #РоссияШотландия#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/2rquf7mIca— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира