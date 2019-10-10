Сборная России переигрывает команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

Счет был открыт на 57-й минуте встречи, когда Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.

На 60-й минуте Александр Головин оставил мяч Магомеду Оздоеву, который сильным ударом забил второй гол в ворота шотландцев.

На 70-й минуте встречи после подачи углового Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.

На 84-й минуте встречи Головин сыграл в стеночку с Дзюбой на линии штрафной и отправил четвертый мяч в ворота шотландцев.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

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