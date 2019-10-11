Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Шотландию (4:0). После игры в «Лужниках» болельщики имели некоторые проблемы с выходом со стадиона. В частности, очереди выстроились к станции Московского центрального кольца.

Вход на станцию МЦК «Лужники» свободный, проблем нет pic.twitter.com/g57uL7rXxW — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

Ближе к МЦК движение еще хуже pic.twitter.com/g2rnHpCfxx — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

#РоссияШотландия Очередь к метро после матча движется медленно, но давки нет pic.twitter.com/aZApbmJO8o — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

Позже «СЭ» стали доступны снимки с камер видеонаблюдения. Собеседник издания объяснил, что людей на станцию «Лужники» запускали партиями, чтобы избежать давки. Поэтому в определенных местах образовывалась очереди. В целом выход со стадиона прошел в штатном режиме.

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