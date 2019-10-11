Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Шотландия: как толпы болельщиков покидают «Лужники»

11 октября 2019, 00:28
Полицейские в «Лужниках». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Метро «Спортивная» до часа ночи: когда прошли болельщики. МЦК «Лужники» до часа ночи: когда прошли болельщики.
Полицейские в «Лужниках». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Шотландию (4:0). После игры в «Лужниках» болельщики имели некоторые проблемы с выходом со стадиона. В частности, очереди выстроились к станции Московского центрального кольца.

Позже «СЭ» стали доступны снимки с камер видеонаблюдения. Собеседник издания объяснил, что людей на станцию «Лужники» запускали партиями, чтобы избежать давки. Поэтому в определенных местах образовывалась очереди. В целом выход со стадиона прошел в штатном режиме.

МЦК "Лужники": когда прошли болельщики.
МЦК «Лужники»: когда прошли болельщики.
МЦК "Лужники": когда прошли болельщики.
Метро «Спортивная» до часа ночи: когда прошли болельщики.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия — Шотландия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Прямой эфир
Прямой эфир