Сборная России забила четвертый гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 84-й минуте встречи Александр Головин сыграл в стеночку с Артемом Дзюбой на линии штрафной и отправил мяч низом в левый угол ворот.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

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