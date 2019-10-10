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Россия — Шотландия: Головин забил четвертый гол в ворота шотландцев

10 октября 2019, 23:29
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Сборная России забила четвертый гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 84-й минуте встречи Александр Головин сыграл в стеночку с Артемом Дзюбой на линии штрафной и отправил мяч низом в левый угол ворот.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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