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Россия — Шотландия: Дзюба открыл счет в матче

10 октября 2019, 23:01
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Сборная России открыла счет в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 57-й минуте встречи Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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