Россия — Шотландия: Дзюба открыл счет в матче
10 октября 2019, 23:01
Сборная России открыла счет в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
На 57-й минуте встречи Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.
?? Первый гол Артема Дзюбы в матче #РоссияШотландия.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/479DFcq0dp
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
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