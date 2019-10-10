Сборная России забила третий гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 70-й минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

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