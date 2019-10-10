Россия — Шотландия: Дзюба оформил дубль
10 октября 2019, 23:15
Сборная России забила третий гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
На 70-й минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.
? Артем Дзюба оформляет дубль в этой встрече!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 10, 2019
? #РоссияШотландия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/BwYTErKN8A
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
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