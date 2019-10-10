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Россия — Шотландия: Дзюба оформил дубль

10 октября 2019, 23:15
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Сборная России забила третий гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 70-й минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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