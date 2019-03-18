Роман Зобнин: "Не могу пока сказать, сыграю ли с бельгийцами"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин пока не готов сказать, сыграет ли он с командой Бельгии.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что у хавбека перелом сустава, но решение должен будет принять сам игрок.

– Я еще ни с кем не советовался. Буду обсуждать это с тренерами и врачами. Пока еще не говорили на эту тему. У меня перелом со смещением. Сложно прогнозировать сейчас, сыграю ли я с бельгийцами.

Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 проведет гостевые матчи с Бельгией и Казахстаном (21 и 24 марта). (Виталий Айрапетов)