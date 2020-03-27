Роман Широков не считает, что у Капелло не получилось в России

Бывший капитан сборной России Роман Широков не согласен с утверждением, что у Фабио Капелло не получилась работа с национальной командой.

— Почему у дона Фабио не получилось в сборной России? — вопрос Широкову.

— Да почему вы решили, что у него не получилось? Вы все время так говорите... Разве он не вывел нас на чемпионат мира с первого места в группе, опередив Португалию? Ну что у него не получилось? Объясните.

— Результаты в отборе к Евро оставляли желать лучшего.

— Это уже второй его отборочный цикл. И потом — еще неизвестно, как бы все закончилось, если бы Капелло не убрали. Может быть, и при нем выиграли бы оставшиеся четыре встречи.

— Думаете?

— Ну а почему нет? Да, была ничья с Молдавией. По-моему, на выезде могли и шведов дожимать. Шведы сильные? Да ладно вам... Ну если вы так считаете, то ничья с ними в гостях — достойный результат. Уступили австрийцам в концовке. Имею в виду первую игру. В целом, мы были явно тогда не хуже.

— Значит, у вас не было чувства безнадеги в сборной при Капелло?

— Нет. При итальянце мы провалили только один тайм в том отборе. С австрийцами могли устроиться на три мяча. Но после перерыва смотрелись гораздо лучше, имели шансы сравнять счет. Нет, безнадеги не было. (Виталий Айрапетов)