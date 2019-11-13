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Ринат Билялетдинов: «Сейчас любые перестановки и замены в составе сборной не так опасны»

02:11
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Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что сейчас в сборной России можно поэкспериментировать. В ноябре национальной команде предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

— Думаю, сейчас любые перестановки и замены в составе сборной не так опасны, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Все-таки основная задача уже решена, и теперь можно спокойно экспериментировать, пробовать различные варианты. Тем более Ерохин и Ахметов — это не новые люди в сборной, они знакомы со всеми требованиями, а тренер прекрасно знает их сильные и слабые качества. У ребят есть шанс получить побольше практики в национальной команде.

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