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Рифат Жемалетдинов: «Подготовка в Сочи пойдет только на пользу сборной России»

00:44
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов доволен, что сборы проходят в Сочи. В ноябре национальной команде предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

— В любом случае, когда погода теплая, тренироваться и готовиться всегда приятнее, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Думаю, подготовка в Сочи пойдет только на пользу национальной команде. Не придется выживать в таких условиях, как сейчас в Москве, будем наслаждаться теплой погодой и тренироваться с удовольствием.

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https://iz.ru/942391/sevastian-terletckii/prosochitsia-naverkh-rf-gotovitsia-k-borbe-za-liderstvo-v-otbore-k-evro

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