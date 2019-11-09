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Рифат Жемалетдинов: «Надеюсь оправдать приглашение в сборную»

02:23
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в интервью «Известиям» признался, что рассчитывает оправдать приглашение в сборную России. Игрок вызван на ноябрьские матчи против Бельгии и Сан-Марино.

— С чем можете связать свой персональный рост в конце прошлого и в нынешнем сезоне?

— Появилась регулярная игровая практика — это, наверное, самое важное. С ней пришла уверенность в себе, с чем и связываю небольшой рост в своей игре.

— Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

— В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/941256/sevastian-terletckii/nadeius-opravdat-priglashenie-v-sbornuiu

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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