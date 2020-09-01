Пресс-служба РФС приглашает поддержать сборную России на стадионе в Нижнем Новгороде. Программа мероприятия опубликована на официальном сайте организации.

Запуск гостей начнется в четверг, 3 сентября, в 20:15. Зрителей ждут онлайн концерт Zivert, встреча с экс-игроками сборной и онлайн квиз с возможностью выиграть крутые призы. В 21:45 начнется матч Россия — Сербия, который будет транслироваться на огромном экране 33 на 19 метров, специально установленном на стадионе, с живым комментарием Виктора Гусева.

Во время матча будет организован телемост с «ВТБ Ареной». Футболисты сборной увидят болельщиков из Нижнего Новгорода на табло стадиона и после игры смогут поблагодарить за поддержку.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.

Программа:

20:15 Запуск гостей

21:00 — 21:30 Вечернее шоу «Мурзилки live» и онлайн концерт Zivert

21:30 — 21:45 Разогрев от Виктора Гусева и легенд сборной Дмитрия Сычева и Андрея Каряки

21:45 Старт матча

Трансляция со стадиона «ВТБ Арена» на огромном экране 33 на 19 метров и живым комментарием Виктора Гусева.

22:30 Квиз

В перерыве матча пройдет спортивный онлайн-квиз. Болельщики смогут проверить свои футбольные знания и получить памятные призы.