РФС готовит масштабную развлекательную программу на матчи сборной России ЧЕ-2020

Российский футбольный союз (РФС) подготовил развлекательную программу, посвященную матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня), сообщает пресс-служба организации.

Для болельщиков установят фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а на центральных площадях состоятся праздничные фестивали с автографсессиями послов РФС – Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Дмитрием Хлестовым, Русланом Пименовым.

До начала игр болельщики смогут посетить концерты, пройдут тесты на скорость реакции и точности удара, сыграют в панна-футбол и многое другое. Перед стадионами разместят специальные площадки, которые помогут фанатам окунуться в средневековые времена государства-крепости Сан-Марино и Республики Кипр.

– Каждая игра национальной сборной должна стать особенным событием для города, – приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации. – Мы последовательно реализуем нашу стратегию проведения matchday. При этом праздничная атмосфера для жителей и болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве – на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Также как это было в дни проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. Не сомневаюсь, что Саранск и Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся и с этой задачей. В обоих городах мы ждем праздника и аншлага на трибунах.

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