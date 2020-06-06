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Ретро от сборной России. Виктор Онопко: легендарный капитан и рекордсмен

6 июня 2020, 17:07
Виктор Онопко (справа) в составе «Овьедо» против капитана «Барселоны» Луиша Фигу. Фото Twitter
Виктор Онопко (справа) в составе «Овьедо» против капитана «Барселоны» Луиша Фигу. Фото Twitter
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Официальный Twitter сборной России опубликовал ретропост, посвященный многолетнему капитану национальной команды Виктору Онопко. Легендарный защитник рекордные 86 раз выводил сборную на поле в качестве капитана. Впервые он надел повязку в феврале 1993 года, в игре с Сальвадором (2:1), а последний раз — в своей последней встрече, в товарищеской игре с Литвой в 2004 году.

Всего Онопко провел за сборную России 109 матчей и еще четыре — за СНГ, приняв участие в Евро-1992 и 1996, а также ЧМ-1994 и 2002. Больше него за национальную команду сыграл только Сергей Игнашевич (127).

В 2005 году Онопко завершил карьеру футболиста, а с 2009-го входит в тренерский штаб ЦСКА.

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