Рассказов покинул расположение молодежной сборной России из-за повреждения

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что защитник "Спартака" Николай Рассказов не примет участие в подготовке команды из-за травмы, которую игрок получил во встрече 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

– По сравнению с первоначальным составом команды, у нас произошло одно изменение, – цитирует сайт РФС Галактионова. – Николай Рассказов после игры "Спартака" с "Зенитом" приехал в расположение молодежной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе. Вместо него в молодежную сборную был вызван Геннадий Киселев. Травмы – это часть спортивной жизни, к этому нужно быть готовым.