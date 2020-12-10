Дюков прокомментировал конфликт Черчесова с клубами

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу конфликта главного тренера сборной России Станислава Черчесова и клубов РПЛ. Ранее Черчесов резко высказался о молодых игроках национальной команды, за что получил жесткие ответы со стороны клубов.

— Мы не афишировали, но с нашей стороны состоялось общение с клубами, — сказал Дюков в интервью «СЭ». — Я считаю, это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно, но все мы знаем, что Черчесов безусловно переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игрокам.

И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступлению за сборную.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова