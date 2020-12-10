Дюков прокомментировал конфликт Черчесова с клубами
Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу конфликта главного тренера сборной России Станислава Черчесова и клубов РПЛ. Ранее Черчесов резко высказался о молодых игроках национальной команды, за что получил жесткие ответы со стороны клубов.
— Мы не афишировали, но с нашей стороны состоялось общение с клубами, — сказал Дюков в интервью «СЭ». — Я считаю, это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно, но все мы знаем, что Черчесов безусловно переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игрокам.
И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступлению за сборную.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю