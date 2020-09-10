Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор в пользу вратаря «Динамо» Антона Шунина на матчи Лиги наций против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

— Стала появляться информация, что РФС и сборная остались не очень довольны организацией матча на «ВТБ Арене». На оставшиеся домашние матчи Лиги Наций будут рассматриваться другие стадионы?

— Первый раз сборная играла на новом стадионе в Петровском парке, плюс сейчас есть фактор коронавируса. Я одно не улавливаю: команды должны приезжать в разное время, выходить раздельно. Такое впечатление, что мы будем с соперником на разных половинах поля играть. Почему в штрафной можно плотно держать друг друга, на игру вместе выйти нельзя? Я этого не понимаю, но правила надо выполнять, их довольно много.

Может, в организационном плане были не накладки, а недопонимания по дорожной карте из-за того, что первый раз выступали на этой арене. А в остальном все пошло нормально. Если какие-то нюансы были, думаю, вопрос уладится.

— Решение по Шунину было хоть как-то связано со стадионом?

— Если и было связано, то на один или половину процента. Он играл надежно, уверенно. Думаю, мы приняло правильное решение.

— Весь отборочный цикл в воротах провел Гильерме. Когда решили сменить голкипера?

— Мы доверяем Гильерме так же, как и доверяли. Есть периоды, когда нужно решать те или иные задачи. Сегодня посчитали, что Шунин был на необходимом для нас уровне.

— Шунина можно рассматривать как полноценного первого вратаря?

— Игроки нас заставляют их рассматривать в той или иной роли. Футболист сам тебя убеждает. У многих девиз: «Дай мне шанс, а я его постараюсь использовать». Нет, у нас ты должен заработать шанс, а мы тебе его предоставим. Думаю, это правильнее.

— Вы тренировали Шунина в «Динамо». Насколько отличаются тот от нынешнего?

— Этот повзрослее, капитан «Динамо». В те времена им был Кураньи. Все-таки опыт игровой, возрастной, тренировочный. Много нюансов. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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