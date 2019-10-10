«Покажите такую же красивую игру, как я». Женская сборная России обратилась к мужской перед матчем с Шотландией

Игроки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт сборной России.

Игра Россия — Шотландия пройдет в «Лужниках» (Москва) сегодня, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).

— Наши красотки, — написано в Instagram национальной команды. - Спасибо женской сборной России за прекрасную поддержку!

— Парни, желаем вам удачи в матче с Шотландией, — сказала Ксения Коваленко на видео. — Покажите такую же красивую игру, как я.

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