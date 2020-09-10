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«По сравнению с Жирковым Артем — вообще мальчик». Черчесов надеется, что Дзюба будет долго выступать за сборную

11:00
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду на то, что капитан и нападающий национальной команды Артем Дзюба продолжит выступления за сборную.

— Вы завершили карьеру под 40 лет. Дзюбе сейчас 32 года, телосложение у него крупное. Учитывая его стиль и энергозатратнуюпозицию, по вашему опыту, сколько Артем сможет оставаться на таком уровне? После его ухода не придется менять систему игры в атаке?

— Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.

— До Катара-2022 Артем доживет?

— Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик.

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь

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