Писарев сравнил с героическим результатом выход сборной России по футболу на чемпионат мира

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» оценил шансы сборной России перед жеребьевкой отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре.

— Из первой корзины всех стоит опасаться, очень серьезные соперники. Все говорят, что разницы между второй и третьей корзины нет, но я считаю, что она есть и очень большая. Все-таки ситуация, что мы в третьей корзине очень осложняет нам задачу выхода. Будучи даже во второй корзине, мы не всегда попадали на чемпионате мира. 13 команд едут от Европы, в два раза тяжелее попасть, чем на тот же Евро.

Также выразил опасения, в связи с нестабильно обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Николай Писарев считает, что отсутствие понимания того, что будет в марте, где и какие чемпионаты будут продолжаться, в каком состоянии будут футболисты клубов и сборной, может повлиять на отборочный цикл.

— Я предвижу большие проблемы для нас, кто бы нам там не выпал в соперники. Даже персонально невозможно говорить кто для нас лучше, а кто хуже. Как бы мы не пытались предугадывать, в этом году у всех все по-разному: подготовка, календари, кто-то доигрывал чемпионат, другие — нет, со зрителями и без них. Очень много нюансов. Самое основное — третья корзина для нас очень сложная. С Евро ситуация легче, половина континента на него едет. Если б мы на него не попали, то можно было закрывать наш футбол.

Писарев заключил, что на чемпионат мира попасть будет трудно, поэтому даже если команда туда не попадет, то это не будет катастрофой, ведь Россия даже в 20 команд Европы не входит, а туда едет только 13. Выход на чемпионат мира, по его словам, будет героическим результатом для сборной.

Сама жеребьевка европейского отборочного турнира состоится в швейцарском Цюрихе, в понедельник, 7 декабря. Начало — в 20.00 (по московскому времени).

(Анастасия Пастернак)