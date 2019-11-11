Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Сан-Марино и России. Трансляция состоится 19 ноября в 22:35 по московскому времени.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко: россияне досрочно вышли в финальный турнир. Сан-Марино располагается на последней строчке, не имея ни одного балла в своем активе.

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