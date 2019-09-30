Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Первый канал сообщил, что покажет в прямом эфире матчи отборочного турнира к чемпионату Европы сборной России против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия).

Встреча с Шотландией пройдет на стадионе «Лужники».

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей Россия — Шотландия и Кипр — Россия.

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