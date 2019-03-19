Павел Колобков: "Черчесов уверен в себе. Как обычно"

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил тренировку сборной России перед первыми отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Казахстана. Во время занятия он рассказал о том, как прошла встреча с командой.

– В последний раз я встречался со сборной накануне чемпионата мира 2018 года, – сказал Колобков. – Сейчас много новых ребят – новая команда. Настрой у них хороший. Все понимают, что начинается новый международный цикл. Через несколько дней матч с Бельгией, сила команды понятна. Все ребята очень настроены. Надеюсь, добьются нужного результата и покажут красивую игру.

– О чем говорили с тренерским штабом игроками? Как напутствовали?

– Была достаточно дружеская беседа. Никто никого не накачивал. Все понимаем, это спорт – все хотят показать хороший результат, хотят себя проявить. Поговорили со Станиславом Саламовичем – он уверен в себе, как обычно. Есть большой кредит доверия к тренеру, доверие игроков. Видна командная работа. Надеюсь, сборная себя хорошо проявит. (Андрей Михайлов)