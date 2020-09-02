Оздоев рассказал, как сборная поздравила Черчесова с днем рождения

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев — о поздравлении главного тренера Станислава Черчесова.

— Перед тренировкой вся команда поздравила, — заявил Оздоев. — Для самое главное, чтобы подарок был завтра — победить Сербию и добиться важных очков. (Евгений Белоусов)

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия