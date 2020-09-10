Общались ли Дзюба и Соболев в сборной? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношениях нападающего «Зенита», капитана национальной команды Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Общались Дзюба с Соболевым на сборе?

— Конечно. Они были в одном квадрате и на одной тактической точке. Если бы до сбора они не решили бы свой вопрос, вы бы одно и то же спрашивали, а так все идет своим чередом. Никаких личных капризов у меня нет. Есть команда и эта пара дней, когда мы должны готовиться к игре и давать результат, а не думать о чем-то другом.

— Их фотография с бутсами в руках перед тренировкой — чья инициатива?

— Точно не моя.

— Почему историю их взаимоотношений решили рассказать на публике?

— Если что-то происходит на публике, то это не решается в комнате, где тихо. Если все произошло именно так, то и решаться должно публично, чтобы не было потом домыслов. Это специфика командных видов спорта: сегодня встретились, а завтра вам уже играть и давать результат. Не хочется решать на месте вопросы, которые мне тут вообще не нужны. Все сложилось так, как мы планировали, и в итоге, надеюсь, мы все счастливы.

— Как узнали о всей подноготной?

— Могу рассказать. Смотрел полуфинал Кубка страны «Зенит» — «Спартак», видел тот самый эпизод, сразу понял, что там что-то не то. Попросил Игоря Владимирова (пресс-атташе сборной. — Прим. «СЭ») поискать информацию, чтобы понять, в чем дело. Он показал мне интервью Соболева, и я подумал, что это могло стать катализатором их недопонимания. Мне бы, наверное, такое тоже не понравилось. Каждый должен заниматься своим делом, осуждать себя, у каждого своя жизнь.

— Удивила реакция некоторых болельщиков, которые упрекнули, что вы заведомо встали на сторону Дзюбы?

— Вы сами написали, что я всегда встаю на сторону команды, а не на сторону игрока Х или игрока Y. Это не зависит от имени футболиста или ситуации.

— То есть существует иерархия в команде, которая должна соблюдаться.

— Соболев спокойно может зайти ко мне в кабинет и задать какие-то вопросы. Но нельзя же в интервью говорить, что я сейчас Черчесову позвоню и расскажу, как нужно играть. Есть вещи, которые правильно и грамотно надо делать.

— Игра без зрителей пошла Артему на пользу? Не пришлось отвлекаться на трибуны, как это было в Сан-Марино...

— У нас опытные футболисты и им наоборот не хватало болельщиков. Я жалел больше всех. Когда трибуны гонят команду вперед — это совсем другое дело, идет подпитка со стороны. Мне и Мирославу Юрьевичу Ромащенко приходилось покрикивать, подсказывать. Мы сыграли на двух великолепных стадионах, но если бы матчи проходили со зрителями — это было бы совсем другое дело.

— Приходилось себя сдерживать в формулировках из-за пустых трибун? Ведь все, что вы говорили, было хорошо слышно.

— Да, нет. Все шло естественным путем. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь