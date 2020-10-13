Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) призвал не зацикливаться на результативности в играх с этим соперником. Месяц назад россияне победили в Будапеште со счетом 3:2, ведя 3:0.

«Во-первых, мы играли в разное время и в разных состояниях. Сейчас была игра Лиги наций. И еще одна предстоит. И у Венгрии другая команда, и у нас — в каких-то моментах. Так получилось, что раньше мы были лучше подготовлены и удачливее. Но мы эти игры и проанализировали, и отложили в сторону. Новый матч — новая история. К нему и надо готовиться», — сказал Черчесов на пресс-конференции. (Наталья Юрина)