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Нового капитана сборной России назначит Черчесов

8 ноября 2020, 14:16
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначит нового капитана национальной команды. Сегодня тренер сообщил, что основной капитан сборной последних лет форвард Артем Дзюба не будет вызван на предстоящий сбор. (Вячеслав Короткин)

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все игры пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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