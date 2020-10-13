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Ночной позор. 1:7 России от Португалии — в этот день ровно 16 лет назад

13 октября 2020, 18:34
13 октября 2004 года. Лиссабон. Португалия — Россия — 7:1. Вадим Евсеев и Дмитрий Сенников. Фото Александр Федоров., "СЭ"
13 октября 2004 года. Лиссабон. Португалия — Россия — 7:1. Вадим Евсеев и Дмитрий Сенников. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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13 октября 2004 года сборная России сыграла один из самых провальных матчей в истории — в гостях с Португалией в отборочном турнире чемпионата мира.

Встречу все до сих пор помнят по разгромному счету: Португалия победила на своем поле со счетом 7:1. Это официально самое крупное поражение в новейшей истории сборной России. В том матче забивал еще молодой Криштиану Роналду (дважды), а у россиян единственным голом отметился Андрей Аршавин.

При счете 6:1 стало плохо главному тренеру команды Георгию Ярцеву. Сам Ярцев позже говорил, что его уход не был связан с игрой — он действительно больше не мог находиться на скамейке по состоянию здоровья. Тренер ушел в подтрибунное помещение, где принял таблетки.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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