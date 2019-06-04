Николай Комличенко: "Стараюсь адаптироваться в сборной и принять требования тренера"

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о беседе с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и оценил свои шансы сыграть в ближайших матчах.

– Как оцениваете свои шансы сыграть с Сан-Марино и Кипром?

– Не знаю. Вообще никак не оцениваю. Сейчас стараюсь с каждым днем адаптироваться и принять требования главного тренера. А дальше будет видно.

– Кто-то из партнеров по сборной запомнился своим уровнем? Может, кто-то чем-то удивил, своими навыками?

– Все ребята в сборной высокого уровня. Поэтому команда и называется сборной России.

– А какое впечатление оставил матч с "Чертаново"? Может, игра был слишком жесткая или наоборот, слишком простая?

– Да нет. Нормально. Плюс минус выполнили требования, которые от нас просил тренер. Нормальная тренировочная игра. Ребята почувствовали связь. Кроме меня.

– Когда узнали, что не сыграете?

– В обед сказали, переодевайся, но, скорее всего не выйдешь, но готовься на всякий случай.

– С Черчесовым удалось переговорить один на один?

– Да. Когда только прилетел, сразу перед тренировкой чуть-чуть поговорили. Он сказал, настаиваться на работу, а дальше будет видно.

– Тренер говорил, почему не выпустил вас в матче с "Чертаново"?

– Да нет. Я не спрашивал. Понятное дело, я второй день после игры. Там отыграл девяносто минут и на второй день играть не особо рекомендуется. Поэтому все логично.

– Черчесов до вашего приезда сказал, что вы начинаете на сборах двадцать шестым, а дальше будет смотреть. Эти слова вас мотивировали?

– Не знаю. Мне без разницы. Я должен выходить, делать свою работу и доказывать свою состоятельность. На меня это никак не влияет. (Елена Григорьевская)

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

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