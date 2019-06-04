Николай Комличенко, рассказал о разнице между клубом и сборной

Нападающий сборной России​ Николай Комличенко рассказал о первых днях пребывания в национальной команде, а так же о том, как его встретил Артем Дзюба.

– Добро пожаловать в сборную. Расскажите, насколько вы освоились в национальной команде?

– Спасибо. Все отлично. С каждым днем все лучше и лучше.

– Какие ощущения перед отборочными матчами? Волнуетесь?

– Не особо. Пока только знакомлюсь со сборной. Хотя есть некоторые волнение.

– В чем оно проявляется?

– Коллектив новый, требования тоже. Всегда в новом коллективе не все так просто.

– В чем разница на тренировках между клубом и сборной?

– Разные требования и партнеры.

– В сборной требования жестче?

– Конечно. Чуть быстрее надо вкатываться в работу.

– Как вы отдыхаете в свободное время по вечерам?

– В номере лежу отдыхаю. Общаюсь с друзьями, с семьей.

– Артем Дзюба известен своими подколами в сборной. Как он вас встретил? Были какие-то шутки?

– Да нет. Встречал обычно, по рабочему. Обменялись с ним парой фраз и все.

– Сезон у вас получился длинный. Насколько накопилась усталость?

– Некоторая усталость есть, но все равно перестроился на работу в сборной, поэтому все нормально. Не чувствую усталости.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). (Елена Григорьевская)

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