Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче Лиги наций против Венгрии (3:2) и игре защитника Андрея Семенова.

— С педагогической точки зрения, два гола от венгров — это в чем-то хорошо? С одной стороны, очков не потеряли, с другой — есть за что с небес на землю футболистов опустить.

— В небесах мы и не витали. Но, согласитесь, разбирать победный матч, в котором были пропущенные голы, намного приятнее, чем игру, в которой произошла потеря очков. Поэтому в Венгрии мы обсуждали не эти мячи, а ситуацию. Ни в коем случае нельзя отдавать инициативу! Пространством постоянно владеть невозможно. А инициативой — можно, даже если пространство не у тебя. Мы же отдали и то, и другое. Вот надо этим надо поработать, а голы — уже следствие.

— А есть объяснение, почему отдали?

— Пока мы эту тему не разбирали. Надо спокойно еще раз посмотреть игру. Время на это есть.

— Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» предположил, что дело в усталости из-за игры со второго дня на третий после перелета. Но ведь у венгров было ровно то же самое.

— Думаю, дело не в этом. Потом же мы взяли все под контроль и не дали никаких шансов, кроме каких-то подач. Это было затмение длиной в несколько минут, которого не должно быть. Но оно случилось.

— Обсуждали с Андреем Семеновым, что это было? Ведь оба гола случились во многом по вине нашего центрального защитника, хотя второй — не только его.

— Мы заменили его с сербами из-за травмы, на Венгрию он был под вопросом — но вышел и свою лепту в победу внес. Гол Оздоева организовал именно Семенов, который в штрафной поборолся и скинул мяч под удар Магомеду.

Есть моменты, которые вы можете обсуждать так, как считаете нужным. А мы — на работе, и мыслить такими категориями не должны. Любой футболист сам знает, что он сделал не так. Наша задача — подсказать ему правильные вещи, а не констатировать факты, тем более очевидные. Вы, журналисты, констатируете факты, а наше дело — извлекать правильные уроки. Естественно, мы Андрея поддержали после матча, это нормальное явление. Возможно, созвонимся через пару дней, когда он все происшедшее переварит, поговорим по видеосвязи. И будем двигаться дальше.

— В интервью Илье Казакову на канале «Россия-24» вы назвали Семенова «полутравмированным». Он сам проявил инициативу играть в Будапеште?

— Мы его проверили, ничего серьезного не было, кроме спазма. Но в любом случае это уже звонок. Тренировались так, чтобы не было никаких рецидивов, и медицина дала добро. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь