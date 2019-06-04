"Не думал, что столько людей поддержат". Газинский, который получил травму, благодарит фанатов

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский, который вчера, 3 июня, получил травму плеча в контрольном матче с "Чертаново" (6:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Хотел поблагодарить всех за поддержку и теплые слова, не думал, что столько людей поддержат, это очень ценно! В свою очередь, хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял, – подписал фото Газинский.

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

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