«Настрой сейчас нужен в первую очередь самому Саше». Черчесов оценил шансы Кокорина вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за «Сочи», вернуться в состав национальной команды.

— В списке игроков, которых вы собирались вызвать на матчи со Швецией и Молдавией, лучший игрок марта в РПЛ Александр Кокорин присутствовал?

— Уже говорил вам, что огласке этот список, как и фамилии отдельных игроков из него, мы предавать не будем.

— Вы озвучили, что Кокорин должен доказать свою необходимость национальной команде, и все ее успехи в последние годы достигнуты без него.

— Могу эти слова повторить, потому что в них нет ни доли лукавства, мы просто констатируем факт. Это должны понимать и он сам, и болельщики, и команда. В его жизни случилась история, к которой мы никакого отношения не имеем. Мы ничего не сделали, чтобы Кокорин в ней оказался.

В той ситуации с Монако, в которой он оказался после Евро-2016, мы спокойно сделали паузу — а затем на деле его реально поддержали. Не словами — а меня все время просили что-то сказать. Но что мне говорить? Я главный тренер, и поддержку могу оказать только делом. Дважды его вызывали, и получилось не все — например, он не забил пенальти Катару в Дохе.

— Помню тот матч. Позже вы не скрывали, что в раздевалке тогда повысили голос, а я в те же минуты сделал гневный комментарий в «СЭ» под заголовком «Недосборная», о котором мы потом долго дискутировали с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым.

— Что тут сказать? Саша знает наши требования, которым, как мы всегда говорили, футболист должен соответствовать и на поле, и за его пределами. Сейчас ему опять надо доказывать свою состоятельность и необходимость команде. Все просто. У меня нет ни одного футболиста, которого я вызывал бы в сборную потому, что люблю или не люблю его. Речь о сборной страны, которая на большом турнире должна представлять собой определенную силу.

— Личного контакта с Кокориным после его выхода на свободу и возвращения в футбол у вас не было?

— Не было.

— Впечатлил ли вас его настрой, который он показал в трех мартовских матчах за «Сочи»? Лично меня — очень впечатлил.

— Если футболист вместе со мной два года каждый день выходил на тренировки и игры «Динамо», я же знаю его возможности, верно? Впечатлить меня может кто-то, кого не знаю и первый раз увидел.

— Говорю не о возможностях, которые известны, а об эмоциональном заряде. Такого Кокорина — сконцентрированного, злого, вообще не выключающегося из игры, горящего и дорабатывающего каждый эпизод — я не видел никогда.

— Еще раз повторяю: мы без этого его настроя обходились. И он сейчас нужен в первую очередь самому Саше. Дайте ему время! Мы в этом плане терпеливы. Не нужно поддаваться эмоциям — ни в одну, ни в другую сторону.

Никто еще не попал к нам в сборную из-за публикаций. Путь сюда только один: стабильно играть в своем клубе, проявлять необходимые нашей команде качества. Кокорин играл на больших турнирах, знает это — и понимает, о чем я говорю.

— Конкретно для него перенос Евро на год — это плюс? Есть гораздо больше времени доказать.

— Не готов согласиться или возразить. Бывают ведь разные варианты. Может, сейчас он «на свежака» так играет, а потом это сойдет. Или, наоборот, за счет постоянной игровой практики прибавит и выйдет на новый качественный уровень. Это тот случай, когда всем нам надо относиться к ситуации спокойно и трезво. И подходить к ней не эмоционально, а профессионально и по-деловому.

— Не оказывалось ли на вас какого-то давления, чтобы Кокорина не было в сборной?

— Нет. С руководством мы всегда обсуждаем и решаем много различных организационных вопросов. Но за то время, что я возглавляю команду, ни разу вопросы такого характера с чьей-либо стороны не поднимались. Ни по одному игроку.

— А если бы у вас раздался звонок такого содержания? Причем не с просьбой, а с требованием.

— Не представляю, что такая постановка вопроса возможна. Вообще, мне кажется, что я сейчас постарался исчерпывающе ответить на все вопросы, связанные с Александром Кокориным, которому нужно сконцентрироваться исключительно на футболе.

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь