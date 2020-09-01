«Настоящее и будущее нашей команды». Игроки главной и молодежной сборных России встретились на сборе в Новогорске

Сборная России в Twitter опубликовала фото со сборов команды в Новогорске.

Отметим, что в кадре — игроки «Спартака»: слева игроки основной сборной Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и форвард Александр Соболев, а справа — футболисты молодежной сборной, среди которых Александр Максименко, Николай Рассказов, Максим Глушенков и Павел Маслов.

— Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды, — говорится в сообщении.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Молодежная команда 4-го сентября сыграет против Болгарии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021.