«Настоящее и будущее нашей команды». Игроки главной и молодежной сборных России встретились на сборе в Новогорске
Сборная России в Twitter опубликовала фото со сборов команды в Новогорске.
Отметим, что в кадре — игроки «Спартака»: слева игроки основной сборной Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и форвард Александр Соболев, а справа — футболисты молодежной сборной, среди которых Александр Максименко, Николай Рассказов, Максим Глушенков и Павел Маслов.
— Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды, — говорится в сообщении.
Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия
Молодежная команда 4-го сентября сыграет против Болгарии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021.
? Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды.— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2020
?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/uuxDDCi2pU