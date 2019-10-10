«Наши парни с вами и в метро». Фигура Дзюбы появилась в метрополитене
10 октября 2019, 14:07
В Twitter сборной России появилось изображение фигуры форварда команды Артема Дзюбы на фоне станции метро.
— Наши парни с вами и в метро, — говорится в сообщении.
Наши парни с вами и в метро ? pic.twitter.com/gFHiQOzg8x— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
Сегодня сборная России примет команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Результаты опроса
проголосовало: 9309Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...