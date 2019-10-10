Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Наши парни с вами и в метро». Фигура Дзюбы появилась в метрополитене

10 октября 2019, 14:07
Теги:

В Twitter сборной России появилось изображение фигуры форварда команды Артема Дзюбы на фоне станции метро.

— Наши парни с вами и в метро, — говорится в сообщении.

Сегодня сборная России примет команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 9309
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир