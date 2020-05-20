«Наши диваны». Сборная России приняла участие в интернет-флешмобе

Сборная России приняла участие в набирающем популярность интернет-флешмобе. Суть флешмоба в следующем: люди выкладывают в сеть фотографию домашней мебели со своим именем, сравнивая ее характеристики с собой.

В Twitter-аккаунте национальной команды появилась публикация с подписью «Наши диваны» и четырьмя изображениями диванов с названиями «Артем», «Денис», «Александр» и «Марио».