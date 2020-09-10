Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о шансах сборной России на попадание во вторую корзину жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

— Еще одна объективная реальность, которую подсчитали наши редакционные математики, такова: чтобы сохранить добытуе в последнюю неделю 20-ю рейтинговую позицию в Европе, которая даст нам место во второй корзине, из шести оставшихся в этом году матчей нужно выиграть минимум три. Будете учитывать этот фактор?

— Мы учитывали его уже сейчас. Перед сбором, как всегда, ставился вопрос — какие у нас задачи? На первом же собрании это было озвучено. Говорили и о том, что все игры под флагом сборной дают настроение стране и очки в ту и эту копилку.

Чемпионат мира, который проходил в нашей стране, — это большой праздник, но почти за два года подготовки к нему он забрал у нас очень уж много рейтинговых очков. Официальных матчей не было, а за контрольные очков давалось гораздо меньше. Мы знали это — и осознанно шли на то, чтобы не очки набирать, а команду к турниру готовить. И теперь наша задача — наверстать эти неизбежные потери. И сделать такой шпагат — не так просто.

— Возникает ощущение, что в этом плане особый акцент надо делать на октябрьские матчи, тем более что и с турками, и с сербами играем дома. А в ноябре мало того, что традиционно выступаем гораздо хуже, так еще и матчи Лиги наций — на выезде. Плюс сумасшедший внутренний календарь.

— Естественно, мы тоже анализ делаем. Опыта набираемся, и прошлый ноябрь был уже лучше, чем предыдущий. Мы не математики, мы — практики. И тренерская работа — в том числе и в том, чтобы добиваться результата вне зависимости от подобных факторов.

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь