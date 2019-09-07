Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Наша сила в команде». Черышев выложил победное фото сборной России

7 сентября 2019, 08:05

Нападающий сборной России Денис Черышев после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) выложил победное фото из раздевалки.

— Наша сила в команде! Наши Парни. Идем дальше, всем спасибо за поддержку, — подписан снимок.

Голы забили Артем Дзюба и Юрий Жирков. Россия идет на втором месте в своей группе. В финальный турнир Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир