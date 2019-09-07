«Наша сила в команде». Черышев выложил победное фото сборной России
7 сентября 2019, 08:05
Нападающий сборной России Денис Черышев после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) выложил победное фото из раздевалки.
— Наша сила в команде! Наши Парни. Идем дальше, всем спасибо за поддержку, — подписан снимок.
Голы забили Артем Дзюба и Юрий Жирков. Россия идет на втором месте в своей группе. В финальный турнир Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы.
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