Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о подборе форвардов в национальной команде и нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

— Согласитесь ли с тем, что такого выбора форвардов в России не было уже давно?

— Имена именами, а факты фактами. Ребятам надо в играх доказывать свою состоятельность. Надеемся, что свои шансы они заработают игрой, и мы их предоставим.

— Когда Федор Смолов играл в «Сельте», вы говорили: «Мы рады, что он там». Теперь он — здесь. Забил «Реалу» и «Барселоне», этим ограничился, клуб из Виго выкупать его не стал. В чем он должен быть сильнее, чтобы в Европе форварда ждала другая судьба? И увидели ли вы его достаточно мотивированным сейчас?

— Сейчас будет Лига чемпионов, и надеемся, что он опять обретет себя прежнего. Хотя и в «Сельте» были моменты, когда Смолов и в обороне участвовал, и другие важные функции выполнял. По какой причине он не остался — нам сказать сложно. На эти темы я с ним не разговаривал. Не хотелось человека будоражить — возможно, это для него больная тема. Сбор он провел нормально — единственное, повторяю, ситуация, особенно во второй игре, не позволила нам сделать замену.

— Впечатляет то, что в 12 матчах прошлого и этого года у нашей сборной забивали 15 игроков, результативные передачи делало 14 человек, а очки по системе «гол плюс пас» набирало и вовсе 19. Можно сказать, что это одна из ваших идей, — чтобы никто не понимал, откуда ждать угрозы?

— Идея нашего штаба такова, что на поле должна быть команда. Понятно, что на этот раз мы недосчитались игроков, которые определяют многое в атаке, но мы стараемся это компенсировать. То же самое может случиться на следующем сборе. Есть выражение: «Отряд не заметил потерю бойца». К нам это не относится. Естественно, мы замечаем потери наших бойцов, не можем ими разбрасываться, любой игрок для нас важен. Но мы должны уметь компенсировать их отсутствие.

— И в жалобах на травмы не замечены.

— От того, что мы будем жаловаться, ситуация не изменится, и очков больше у нас не станет. Надо искать решения. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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